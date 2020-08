Prefeitura faz vistoria na Rio Star para reabrir neste sábado

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, vistoriou nesta sexta-feira a Rio Star , maior roda gigante da América Latina. A ação faz parte das regras medidas preventivas para o retorno com segurança das atividades turísticas na cidade, a partir deste sábado (15). Além da inspeção, técnicos da Superintendência de Educação e Projetos da pasta vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) capacitaram 60 profissionais da área operacional do ponto turístico da Zona Portuária.

As atividades foram solicitadas pela própria empresa, dentro do processo de adequação às normas higiênico-sanitárias na retomada. Durante a capacitação realizada na última terça-feira (11), os profissionais foram orientados sobre as Regras de Ouro e demais medidas preventivas à covid-19 estabelecidas no protocolo para atividades turísticas elaborado pela Vigilância e publicado no Diário Oficial.

"Fizermos a capacitação on-line e depois fomos ao local verificar na prática as orientações que passamos. E estava tudo certo, dentro das condições higiênico-sanitárias, sem qualquer problema. Aproveitamos para reforçar as recomendações quanto à necessidade da disponibilização do álcool em gel nas áreas comuns e dispensadores de sabão líquido e papel-toalha nos banheiros para a lavagem das mãos", disse a enfermeira Kátia Simões, coordenadora de Eventos da Superintendência de Educação da Vigilância.



Entre outras orientações, estão o uso obrigatório da máscara e o distanciamento mínimo de dois metros. "Ficamos muito gratos à Vigilância Sanitária, foi uma parceria muito bacana. A gente pôde rever alguns protocolos e receber orientações para o retorno com total segurança, tanto para nossos colaboradores como para nossos visitantes", afirmou Ronald Waldeck, gerente geral da Rio Star.