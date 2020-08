Prefeitura assina convênio com a Caixa que destina R$ 105 milhões para obras na Avenida Brasil

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, assinou na noite desta sexta-feira convênio com a Caixa que garante R$ 105 milhões para obras na Avenida Brasil, no trecho entre Deodoro e Santa Cruz, na Zona Oeste. A verba federal, liberada pelo presidente Jair Bolsonaro, será usada na reforma de 34 quilômetros da via, uma das principais da cidade e que faz a ligação entre as zonas Norte e Oeste.



A obra será completa. Os recursos serão investidos em melhoria do asfalto, iluminação pública, paisagismo, sistema de drenagem pluvial, mobiliário urbano e sinalização. O início do trabalho está previsto para os próximos dias, com cronograma de execução de cerca de 6 meses, prazo que pode ser prorrogado.



"Vai ser uma obra e tanto. É uma realização que o povo esperava há anos: o asfaltamento completo das pistas nos dos sentidos, de Deodoro a Sata Cruz. A viagem vai ficar muito mais rápida e confortável. Vamos acabar com alagamento, porque vamos tratar também das águas pluviais. E vamos cuidar dos pontos de ônibus. A Avenida Brasil vai ficar novinha", disse Crivella, ao lado do secretário municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação, Sebastião Bruno.



As intervenções serão interligadas ao Corredor Transbrasil do BRT, cujas obras estão em fase de conclusão, com previsão de entrega até o fim deste ano. O BRT Transbrasil liga o bairro de Deodoro ao Terminal Américo Fontenelle, no Centro.