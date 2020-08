Morre policial militar baleado em Campo Grande

Francis Nascimento da Cruz, de 39 anos. Rio - Morreu na noite desta sexta-feira o policial militar, de 39 anos. Ele havia sido encontrado baleado dentro de um carro no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade , na última quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, Francis teria sido alvejado por criminosos em uma tentativa de assalto enquanto estava de folga.

Ainda segundo investigações, o cabo chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a PM lamentou o ocorrido e informou que a vítima, que era lotada no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), entrou na corporação no ano de 2009. Ele deixa uma esposa grávida e um filho.

Ainda não há informações sobre a data e o local de enterro de Francis.

Quem matou?

Após a morte do policial, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que possam levar a localização e prisão dos criminosos envolvidos no assassinato.

A polícia pede informações que possam levar a prisão dos criminosos que mataram Francis Nascimento da Cruz - Portal dos Procurados / Divulgação

A denúncia pode ser feita pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; (21) 2253-1177, ou pelas redes sociais do Disque-Denúncia.

Com a morte de Francis, chega a 39 o número de agentes de segurança pública assassinados no Rio de Janeiro em 2020, sendo 30 da Policia Militar, um da Polícia Federal, dois do Corpo de Bombeiros, dois da Policia Civil, dois da Marinha do Brasil, e dois da Policial Penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).