Perseguição termina com criminoso morto em São Gonçalo

Rio - Uma perseguição que aconteceu na manhã deste sábado no bairro Almerinda, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, terminou com um criminoso morto e outro ferido. De acordo com as primeiras informações, equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (Bprv) faziam patrulhamento no local, quando desconfiaram de ocupantes de um carro Fiat Palio na RJ 106 km. Ao tentarem fazer a abordagem, agentes foram recebidos a tiros.

Ainda segundo a polícia, militares pediram para o veículo parar mas não obtiveram sucesso. O carro fugiu sentindo São Gonçalo, onde começou a troca de tiros. Na ação, nenhum policial ficou ferido. Um suspeito não identificado foi encontrado baleado e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Não há informações sobre seu estado de saúde. Um outro homem também ficou ferido mas morreu no local. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre .9mm.



O carro em que os criminosos estavam foi apreendido. A ocorrência está em andamento na delegacia que investiga o caso.