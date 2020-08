Polícia prende quadrilha da Maré que assaltou banco em Juiz de Fora

Minas Gerais - Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), em ação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais, prenderam cinco homens, com idades entre 40 e 51 anos, integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de bancos. Os criminosos são do Complexo da Maré e foram presos após um assalto nesta sexta-feira (14) em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, o setor de investigação da DESARME tomou ciência do roubo ontem e soube que dois dos envolvidos estão entre os maiores assaltantes de bancos e carros fortes no Rio. Eles assaltaram o banco utilizando armas fornecidas por traficantes da favela Vila do João, no Complexo da Maré.



Após descobrir a localização dos criminosos, policiais entraram em contato com equipes da Polícia Civil de Minas Gerais, que já investigavam o grupo, e montaram o cerco no início desta madrugada para prender os envolvidos no assalto. Todo o armamento utilizado, bem como os valores roubados, foram apreendidos.

Os presos também possuíam mandados de prisão por assaltos a bancos e carros-fortes, sequestros, associação criminosa, receptação, entre outros. Quatro deles foram autores do roubo e o quinto o que os estaria escondendo.