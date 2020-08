Prefeitura avança na flexibilização: Fase 6

A variação de novos diagnósticos confirmados de covid-19, que agora deveria estar igual ou menor que 10 mil casos, seguindo o plano de retomada da Prefeitura do Rio, está registrando mais de 15 mil notificações nas duas últimas semanas. Apesar disso, conforme confirmado pela Vigilância Sanitária, começa hoje a sexta e última fase de flexibilização do isolamento carioca. Nesse estágio devem reabrir os cinemas, teatros e casas de show, com algumas restrições que ainda vão ser divulgadas.

O plano de retomada da prefeitura conta com sete parâmetros avaliados pelo Comitê Científico. Atualmente, seis indicadores do painel estão favoráveis ao início da Fase 6, exceto a variação de novos casos, que é medida pelas notificações de Síndrome Gripal, e está 59% acima do mínimo esperado.

Segundo o virologista e professor do IBMR Raphael Rangel, o avanço de fase não deveria acontecer com o índice acima do esperado: "O ideal, neste momento, é aguardar. Para reabrir cinemas e teatros é preciso ter um cuidado redobrado. Agora é o momento de parar, analisar, manter o monitoramento".

Em nota, a prefeitura afirmou que divulgará as novas liberações assim que elas forem definidas, mas confirmou o avanço: "A Fase 6 deve começar neste domingo, com a previsão do retorno do setor de cultura. No entanto, a autorização para a volta de cada atividade tem sido feita com restrições, e sempre a partir da avaliação do Comitê Científico, que faz o acompanhamento diário dos indicadores de saúde do mapa da Covid-19".