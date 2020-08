Polícia apreende drogas dentro de pneu de carro em via expressa

Rio - Equipes do Batalhão de Ações com Cães (Bac) em ação conjunta com policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (Bprv), apreenderam na tarde deste sábado na Rodovia Presidente João Goulart, Funchal, Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana, dentro de um pneu de um veículo, nove sacos contendo trouxinhas de maconha pesando aproximadamente 5kg, além de outros materiais entorpecentes que serão contabilizados na 159°DP (Cachoeiras de Macacu).

De acordo com agentes, equipes faziam uma blitz na região quando tiveram atenção voltada para um carro que estava parado na rua. Com a ajuda de cães farejadores, os policiais encontraram a droga dentro de um dos estepes do veículo. Investigações apontam ainda que as substâncias tinham saído do Morro do Tuiuti, em São Cristóvão, na Zona Norte, com destino a Nova Friburgo, na Região Serrana.

A Polícia Militar não informou se houve prisões durante a ação. O material apreendido foi encaminhado a delegacia que investiga o caso.