Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com o painel deste domingo, há 194.279 casos confirmados e 14.562 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram registrados 36 novos óbitos e 3.665 novos casos. Entre os casos confirmados, 174.747 pacientes se recuperaram da doença.