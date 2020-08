Prefeitura prorroga fase 5 da flexibilização; teatros e cinemas seguem fechados

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, neste domingo, a prorrogação da fase 5 do plano de flexibilização do isolamento social na cidade por mais 15 dias. A novidade é que agora estão liberados os eventos corporativos no município. Contudo, eventos culturais ainda serão avaliados e será apresentado um planejamento para a retomada deles. Sendo assim, teatros e cinemas seguem proibidos de funcionar.

A secretária municipal de Saúde, Ana Beatriz Busch, atribuiu a decisão a uma necessidade de os setores se organizarem; mas, garantiu que sete indicadores avaliados pelo comitê científico do município já apontavam ser possível avançar para a fase 6 do plano.



Durante a coletiva, Crivella afirmou que os indicadores de covid-19 no Rio estão sob controle e de acordo com o que era previsto para este momento da epidemia, mas que, mesmo assim, o comitê científico da prefeitura decidiu manter as restrições. O comitê leva em conta sete indicadores, entre eles o número de casos de covid e a ocupação dos leitos de UTI nos hospitais. Uma nova análise será feita em duas semanas.

O prefeito também aproveitou para fazer um apelo aos jovens, se referindo principalmente aqueles que têm se aglomerado em bairros nas zonas Sul e Oeste. Crivella pediu que eles não se reúnam em bares e outros pontos para evitar um aumento na carga viral na cidade. "O grande patrimônio nosso, do Rio de Janeiro, é que a nossa população está se tratando precocemente. Está lavando as mãos, usando as máscaras e evitando aglomerações", afirmou o prefeito.



Também foi divulgado um calendário para o fechamento dos hospitais de campanha criados especialmente para a pandemia. O Hospital Lagoa-Barra, que tem 100 leitos e enfermaria e outros 100 de UTI, será fechado no próximo dia 20. A unidade do Parque dos Atletas seguirá funcionando até o dia 11 de setembro.

Sobre as escolas particulares, foi lembrado que a reabertura está suspensa por decisão judicial, que também vale para cursos extracurriculares.