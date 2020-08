Prestes a ser entregue reformada, estação do BRT sofre com vandalismo

Galeria de Fotos Porta quebrada na estação Parque das Rosas Divulgação / BRT Rio Estação Parque das Rosas com a porta quebrada Divulgação / BRT Cabos furtados na estação Glaucio GIl Divulgação / BRT Rio - A estação do BRT, Parque das Rosas, no corredor Transoeste, foi vandalizada neste sábado antes mesmo de ser entregue reformada pela concessionária nesta segunda-feira. No sábado, a estação amanheceu com uma das portas quebradas. Além dessa, a estação Glaucio Gil, no mesmo corredor, teve os cabos de energias furtados.

O BRT informou que mantem o compromisso de entregar um serviço de qualidade à população.

"Não vamos desistir e seguiremos em busca da maior qualidade possível para os usuários, seja nas estações ou nos demais serviços. Mas para isso precisamos do apoio efetivo das autoridades e das forças policiais. Não podemos encarar esses crimes como algo normal, pois não são. Atos de vandalismo e furtos causam o fechamento de estações e prejudicam as pessoas que realmente utilizam o serviço. A sociedade não pode ser privada de um serviço essencial como o BRT por causa da ação de bandidos", afirmou o presidente executivo do BRT Rio, Luiz Martins.