Homem é preso por estuprar, ameaçar e manter a ex-namorada em cárcere privado

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira, por estuprar, ameaçar e manter a ex-namorada em cárcere privado em Valença, no Sul Fluminense. Agentes da 91ª DP (Valença) realizaram a prisão em flagrante. Segundo a especializada, o homem se desentendeu com a vítima após uma discussão por ciúmes e passou a agredi-lá fisicamente.

Após agredir a vítima fisicamente, ele a ameaçou com uma faca e a obrigou a manter relações sexuais com ele e manteve a vítima em cárcere privado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem a colocou diversas vezes em seu carro e ameaçou colidir o veículo para que eles morressem. Ao retornarem para a casa, a vítima continuou sendo ameaçada por uma faca até amanhecer.



Em um momento de distração do agressor, a vítima conseguiu enviar uma mensagem pedindo socorro para sua patroa, via aplicativo de mensagens. A patroa e o marido foram até a casa da vítima, que foi libertada e levada direto para a delegacia.



A vítima e a testemunha relataram os fatos a inspetora responsável pelo Núcleo de Atendimento a Mulher (NUAM) da 91ª DP, que comunicou à autoridade policial. O delegado acionou uma equipe até o endereço onde o agressor estava e o prendeu em flagrante.

A vítima foi socorrida e encaminha para exame de corpo de delito pelos agentes.