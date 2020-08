'Fizeram uma covardia com ele', diz tia de jovem morto em torneio de futsal na Zona Norte

Galeria de Fotos Familiares e amigos enterram jovem baleado no morro dos Macacos Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Familiares e amigos enterram jovem baleado no morro dos Macacos Anderson Justino / Agência O Dia Caio Gabriel REPRODUÇÃO FACEBOOK Camiseta utilizada por Caio Gabriel no momento dos tiros REPRODUÇÃO FACEBOOK

O corpo de rapaz será enterrado no Cemitério Municipal de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Rio - Familiares e amigos se despendem na manhã desta segunda-feira do jovem Caio Gabriel Vieira da Silva, de 20 anos, morto na madrugada deste domingo no morro dos Macacos , em Vila Isabel na Zona Norte do Rio. A família acusa a polícia de executar o rapaz, que estava assistindo a uma partida de futebol na quadra da comunidade.O corpo de rapaz será enterrado no Cemitério Municipal de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.

Abalados com a tragédia, a família pede por justiça. A tia do garoto estava abraçada a camisa usada por ele no dia do crime.

"Meu sobrinho era um menino tranquilo é muito alegre. O que fizeram com ele foi covardia. Ele não merecia passar por isso", disse a tia do Caio, Laís Cristina Vieira.

Caio foi atingido por quatro tiros nas costas. Segundo denúncia de moradores, o corpo do rapaz foi arrastados pelos policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. A garoto chegou a ser levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos.

Na mesma ocorrência, um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas acabou baleado e morto. Segundo a PM, o homem foi identificado apenas pelo apelido de Jacaré. No local os PMs apreenderam uma pistola e drogas.