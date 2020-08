Homicídios e roubos caem no estado, mas número de estelionatos dispara

Rio - Dados de julho do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que os casos de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) no estado caíram consideravelmente em comparação com o mesmo período do ano passado. O mesmo aconteceu com os indicadores de roubos. Já o número de estelionatos foi lá nas alturas.

O levantamento aponta 313 assassinatos em julho de 2019 e 255 em julho deste ano, uma diminuição de 19%. Já os casos de estelionatos chegaram a 6.058 no período, um aumento de 67%. O número de estelionatos em ambiente virtual passou de 339 para 1.616, quase cinco vezes mais.

Veja alguns números da segurança pública no período:

. Homicídio doloso: - 19%



. Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte): - 20%

. Morte por intervenção de agente do Estado: - 74%

. Roubo de carga: - 21%

. Roubo de veículo: - 43%

. Roubo de rua (a transeunte, de aparelho celular e em coletivo): - 40%



. Estelionatos: + 67%



VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Apesar da queda em vários indicadores, o número dos dados de violência contra a mulher são desanimadores. O ISP revela que desde que a quarentena da pandemia foi adotada, no dia 13 de março, até o dia 31 de julho houve um aumento na proporção de crimes mais graves dentro de casa; tais como:



. Violência física: de 60,1% em 2019 para 66,4% em 2020

. Violência sexual: de 57,7% para 66,6%

Na análise mensal, foram registrados três casos de feminicídio a mais em julho de 2020 em relação ao mesmo mês do ano passado: oito casos neste ano contra cinco em 2019.

O total de crimes com vítimas mulheres que foram registrados sob a Lei Maria da Penha teve uma diminuição de 10% (5.007 em 2020 e 5.592 em 2019), porém, ao comparar com junho de 2020, houve um aumento de 19%.

Os estupros com vítimas mulheres ficaram estáveis. Foram 330 vítimas em julho deste ano, seis a menos do que no mesmo mês do ano passado.