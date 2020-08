Criminoso invade igreja e rouba equipamentos na Zona Norte

Rio - Na madrugada desta segunda-feira, um criminoso roubou e destruiu equipamentos da igreja Sagrado Coração de Jesus, localizada no Méier, na Zona Norte da cidade. De acordo com a página da paróquia no Facebook, o homem, que ainda não foi identificado, invadiu o local pelo teto.

O padre Demetrius Cavalcanti, que atua na igreja, informou que por conta do acontecido, um computador foi levado e as missas voltarão a ser transmitidas pelo celular de forma temporária. "Pedimos a compreensão de toda a comunidade pela qualidade mais baixa das transmissões nos próximos dias. Trabalharemos para restabelecer a normalidade o quanto antes", afirmou Demetrius.

O sacerdote disse ainda que pelas câmeras de segurança do local, foi possível ver que o criminoso conseguiu desviar do equipamento de segurança que há no ambiente. "Descobrimos que ele subiu pelo teto da igreja, assim fugindo do alarme que temos. Ele saiu pela janela, por incrível que pareça", finalizou.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes do 3ºBPM (Méier) foram acionadas para ir a região e, chegando lá, constataram o fato. A ocorrência está em andamento na delegacia que investiga o caso. Até o momento ninguém foi preso.