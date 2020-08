Polícia indicia 12 traficantes por disputa pelo tráfico de drogas no Morro do Juramento

Rio - A Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) identificou e indiciou 12 homens que implementaram uma guerra de facções criminosas rivais pelo controle da venda de drogas no Morro do Juramento , em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. As investigações apuraram que as tentativas de invasão foram realizadas por traficantes de drogas da comunidade da Serrinha e Para Pedro.

De acordo com os agentes, a apuração constatou, ainda, que todas as tentativas de invasão foram idealizadas e patrocinadas pelo traficante conhecido como "Lacoste", chefe da organização criminosa que atua no Morro da Serrinha, em Madureira, também na Zona Norte. Como resposta aos ataques da facção rival, o chefe do Morro do Juramento ordenou a invasão à comunidade Primavera, em Cavalcanti.

Os 12 homens, oito da comunidade da Serrinha e quatro do Juramento, foram indiciados pela prática dos crimes previstos na Lei de Drogas. Além do indiciamento, todos os identificados tiveram a prisão preventiva requerida à Justiça.