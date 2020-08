Milicianos da mesma família são presos em Jacarepaguá

Rio - PMs do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam, na noite desta segunda-feira, dois homens que estavam com pistolas falsas na Praça B, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Gabriel Júnior Medina da Silva e Marcos Vinícius Medina da Silva são da mesma família e são suspeitos de fazerem parte da milícia que age na região.

De acordo com a Polícia Militar, Gabriel e Vinícius foram capturados por volta das 20h, quando os agentes estavam patrulhando a região. Os PM foram informados por pedestres que haviam homens armados na praça.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com um tumulto. As armas falsas foram encontradas quando Gabriel e Vinícius foram revistados. Os dois foram levados para a 32ª DP (Taquara).