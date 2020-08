Cedae realizará serviço de manutenção operacional na Vila Kosmos

Rio - A Cedae realizará nesta quarta-feira manutenção preventiva na Elevatória de Vaz Lobo, no bairro de Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio. O serviço terá início às 8h e deve ser concluído até às 13h do mesmo dia.



Durante a manutenção, será preciso interromper o fornecimento de água para parte do Morro do Juramento e as seguintes ruas dos bairros de Vaz Lobo, Vicente de Carvalho e Vila Kosmos: Rua Alice Freitas, Rua Curuira, Rua Mãe Tolentina Amador, Rua César Múzio, Rua Ibitinga, Rua Itapuã, Rua Dona Maria Enfermeira, Av. Igramirim, Rua Aiuruoca, Rua Iere, Rua Lopo Diniz, Rua Tarira, Rua Vaz Lobo e Rua Tupiniquins.



O fornecimento de água será totalmente retomado após a conclusão do serviço, mas em alguns locais, como ruas altas, o abastecimento pode levar até 24h para se normalizar.



Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água.

Os clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.