Agente penitenciário é resgatado baleado dentro de comunidade de Niterói

Rio - PMs do 12º BPM (Niterói) resgataram, na noite desta segunda-feira, um agente penitenciário que estava baleado na comunidade Mato Grosso, no bairro Sapê, no município da Região Metropolitana do estado. Ele foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Até o momento não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, os PMs foram acionados para uma ocorrência na comunidade, onde encontraram o agente ferido. Eles chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrê-lo.

O carro e pertences pessoais do agente, como sua arma, também foram encontrados na comunidade e recuperados. Testemunhas dizem que o agente estava sendo torturado. A polícia, no entanto, não confirma a informação.

O caso é investigado pela 79ª DP (Jurujuba).

"Já foram feitas oitivas importantes. Hoje, nós vamos tentar ouvir a vítima, se tiver condições, para que a gente possa chegar ao mais rápido possível à autoria do crime", destacou o delegado Gabriel Ferrando, titular da distrital.