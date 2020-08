Responsável por clonagem de veículos para facção que atua no Complexo da Maré é preso

Rio - Um homem acusado de ser o responsável especializado pela clonagem de veículos no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio foi preso nesta segunda-feira por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). De acordo com as investigações da especializada, ele é da comunidade Parque União e já possuía quatro mandados pendentes por roubo à residências, clonagem de veículos, tráfico e associação para o tráfico.



Ele foi encontrado um carro da marca Mitsubishi, modelo L200, ano 2012, que foi roubado no bairro da Ilha do Governador.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificação dos demais responsáveis pela receptação de veículos e da utilização de carros clonados para a prática de crimes.