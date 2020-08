Motorista de ônibus é agredido por causa de colisão em Realengo e pode perder a visão

Rio - Um motorista de ônibus da linha 803 (Senador Camará x Taquara) da Transporte Barra foi agredido violentamente, na tarde desta segunda-feira, por causa de uma colisão em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O profissional, que tem 56 anos, foi alvo de vários socos no rosto, ficando bastante ferido. As lesões provocadas foram tão intensas, que elas podem comprometer a visão dele.

De acordo com testemunhas, o motorista estava trafegando na Avenida Santa Cruz, por volta das 12h30, quando o condutor de um Fiat Uno prata teria fechado o ônibus, que freou bruscamente. O agressor saiu de dentro de seu carro, quebrou a porta traseira do coletivo e partiu para cima do motorista.

Durante as agressões, o ônibus, que estava engrenado, deu um "tranco" e atingiu a traseira do Uno. Uma passageira também ficou ferida por causa do movimento. Os dois foram levados para o Hospital Hospital Municipal Albert Schweitzer, ainda em Realengo, e foram liberados.

Nesta terça-feira, o motorista esteve em um hospital particular em Jacarepaguá para seguir com o atendimento. Ele poderá perder a visão do olho esquerdo ou ter o funcionamento do órgão parcialmente comprometido.

O caso está sendo investigado pela 33ª DP (Realengo).

"Os agentes realizam diligências que possam auxiliar na apuração do fato", a Polícia Civil se limitou a dizer, em nota.

Procurada pelo DIA, a Transporte Barra disse que se mostra indignada e se solidariza com o motorista.

"A empresa se colocou à disposição do funcionário e desde o ocorrido vem prestando toda a assistência necessária. Ele ficará afastado das suas funções até que se recupere. A Transportes Barra informa que também está à disposição das autoridades para auxiliar na apuração dos fatos", acrescentou, em nota.