Polícia prende quatro suspeitos de roubo de fios e equipamentos eletrônicos na Zona Norte

Rio - Policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam nesta segunda-feira quatro homens suspeitos de receptação de fios e equipamentos eletrônicos na região de Irajá e Vicente de Carvalho, bairros da Zona Norte do Rio. Segundo a especializada, o material e os suspeitos foram encontrados em um galpão no município de Mesquita, na Baixada Fluminense após investigações e cruzamento de dados.

Galeria de Fotos Quatro suspeitos são presos em flagrante por roubo de fios Divulgação / Polícia Civil Quatro suspeitos são presos em flagrante por roubo de fios Divulgação / Polícia Civil Quatro suspeitos são presos em flagrante por roubo de fios Divulgação / Polícia Civil

Os quatro foram presos em flagrante no momento em que desencapavam uma grande quantidade de fios da Light.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o cobre dos fios seria revendido para grandes recicladoras.



Os homens possuíam uma máquina profissional para separar o cobre dos fios. A máquina, que custa cerca de R$ 5 mil, foi desenvolvida para realizar o desencapamento do fio de forma industrial.



Na ação foram recuperados também grande quantidade de fios de fibra óptica, diversas baterias estacionárias de várias operadoras de telefonia, além de farta quantidade de equipamentos eletrônicos utilizados por essas operadoras.



Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário onde ficarão à disposição da Justiça.