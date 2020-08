Rio - Duas pessoas foram encontradas mortas, nesta segunda, na Estrada do Anaia, no bairro do Jóquei Clube, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o ocorrência e encontraram as vítimas.

O local foi preservado e a perícia foi realizada.



De acordo com informações da Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias das mortes das duas pessoas, ainda não identificadas.