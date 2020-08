PM prende segurança do chefe do tráfico do Morro dos Macacos

Rio - Uma ação conjunta entre PMs das UPPs Borel e Macacos prendeu, na manhã desta terça-feira, um dos seguranças do chefe do tráfico do Morro dos Macacos, que fica em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Yuri Maurício Oliveira dos Santos, conhecido como Magal, foi capturado por volta das 9h na localidade conhecida como Chácara do Céu, no Morro do Borel, no bairro vizinho da Tijuca.

De acordo com a Polícia Militar, Magal é um dos principais aliados de Isaías de Oliveira Cabral, o Borofe, que controla o comércio de drogas do Macacos e está foragido da Justiça. Os dois são da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

A PM disse ainda que Magal estava sendo monitorado pelo núcleo de inteligência da UPP Macacos. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e condutas afins, tráfico ilícito de drogas com aumento de pena, lesão corporal e ameaça.