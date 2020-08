Atendimento jurídico gratuito em uma versão online

O Núcleo de Prática Jurídica da Unigranrio (NPJ) passa a oferecer, durante a pandemia, os serviços jurídicos gratuitos, que já eram disponibilizados à população, mas agora sem sair de casa, de modo online. A iniciativa ajuda as pessoas a solucionarem questões jurídicas de menor complexidade nas áreas de direito penal (incluindo violência doméstica), direito do trabalho, direito civil, do consumidor e direito de família.

As dúvidas enviadas serão respondidas por advogados e professores do NPJ, com apoio de alunos do curso de Direito. Segundo a coordenadora do curso de Direito da Unigranrio, Litiane Mota Marins Araújo, esta iniciativa segue o ritmo de ações que ajudam a população em tempos de pandemia, uma vez que boa parte da população não consegue sair de casa.

"Outro ponto importante, que reforça o trabalho do NPJ-Digital, é o fato de que os órgãos de Justiça estão atuando de forma remota. Assistência jurídica é algo que muitos não têm acesso, por isso implantamos esse sistema para dar assistência jurídica online a quem recebe até três salários mínimos por mês, e que se adequem aos requisitos de atendimento".

O serviço está disponível no link: https://sites.google.com/unigranrio.edu.br/npjvirtual. Os interessados podem ainda ligar para os telefones 2672-7725, das 9h às 17h. De acordo com os organizadores do projeto, os dados dos usuários são mantidos em total sigilo, respeitando sua privacidade.

Mutirão Jurídico em Meriti

Também focado no suporte para a população a assuntos relacionados ao direito e justiça, será realizado um mutirão em São João de Meriti, no próximo sábado. O evento reunirá equipes multiprofissionais oferecendo serviços jurídicos aos moradores do município e adjacências. Haverá uma equipe especializada nas áreas do direito do consumidor, direito do trabalho e previdência.

Os atendimentos vão ser ilimitados, por ordem de chegada e respeitando todas as recomendações de segurança para evitar o contágio pela covid-19. O uso de máscara é obrigatório.

Dentre outros serviços, o evento contará com balcão de empregos, limpeza de pele e dicas de prevenção ao coronavírus. As oportunidades de trabalho serão para as funções de auxiliar de serviços gerais; assistente administrativo; balconista; operador de telemarketing; entregador; repositor; promotor de vendas e jovem aprendiz. Para se candidatar as vagas é necessário levar currículo e documento de identidade, e se possível, o CPF e Carteira de Trabalho.