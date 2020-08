Consumidoras de maiôs aderem ao 'estilo Anitta'

O maiô cavado é tendência na Europa, principalmente no verão. Nos sites das lojas britânicas Kacth Me e I Saw It Fist também não é difícil encontrar peças de banho e até lingeries cavadíssimos. Mas não pense que essa moda é apenas gringa. Aqui no Brasil, famosas como Anitta, Sabrina Sato, MC Rebecca, Cleo Pires e Gracyanne Barbosa já aderiram às peças.

Em 2017, Andressa Gomes, moradora de Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, criou a marca de moda de praia chamada Surrender Rio. Com fabricação própria e uma pegada bem carioca, suas peças caíram no gosto das moradoras principalmente da Barra e Recreio. O modelo Gaby, inspirado na cantora Anitta, é sucesso em vendas e custa, em média, R$ 149.

"Nos anos 90, ele era conhecido como asa-delta. E ganhou popularidade no Brasil graças à personagem da atriz Pamela Anderson, no seriado 'Baywatch' ou 'S.O.S Malibu'. Esse modelo alonga as pernas, desenha os quadris, marca a cintura. A grande aposta são as cores minimalistas, principalmente o branco e o preto. Em 2020, ele ficou mais ousado e mais cavado. O modelo usado pela Anitta é sucesso de vendas e permite que você modele a cintura, com uma faixa móvel, deixando o maiô mais ou menos cavado", explica a design de moda e criadora da marca Surrender Rio.

De acordo com a cliente Amanda Lima, moradora de Vargem Pequena, Andressa é extremamente ligada ao que está na moda. "Eu acho as estampas maravilhosas, a modelagem é muito confortável e sempre segue a tendência da moda. E o legal disso tudo é que ela possui modelos exclusivos. Eu amo essa marca e quando ela faz o lançamento eu já mando mensagem para para separar várias peças para mim", conta Amanda.

Thaiane Moreira, moradora do Recreio dos Bandeirantes, também é cliente e lembra que Andressa criou modelos exclusivos para o período pós-parto. "São biquínis de ótima qualidade e que valorizam o corpo, mesmo não tendo voltado à forma depois do pós-parto. Aliás, os biquínis da Surrender Rio foram os únicos que eu consegui me sentir à vontade em usar durante toda a gestação", conta.

Além das clientes anônimas da região, algumas celebridades também são fãs da marca, como a atriz Isabella Santoni, a rainha de bateria do Salgueiro Viviane Araújo, influencers digitais como Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, Lú D'Angelo, Mariana Goldfarb e a apresentadora Bianca Venturotti, da MTV.