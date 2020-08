Conquista para a ciência

Em mais um projeto para se orgulhar, o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), patenteou uma nova conquista no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O projeto em questão é um dispositivo para criação de artemias, cujas larvas são usadas na produção de peixes e crustáceos. A descoberta ocorreu durante a pandemia e tem como um dos objetivos contribuir para o desenvolvimento da indústria nacional, sendo uma ferramenta econômica e de fácil manipulação. O inventor é o pró-reitor de pesquisa e professor Alexander Machado, da Unidade de Biologia da instituição.

Responsável pelo projeto, ele explica os diferenciais que o dispositivo pode trazer para o cenário da aquicultura, modalidade de criação racional de organismos aquáticos. "A minha invenção apresenta uma nova forma e disposição de forma prática, compacta e fácil de controlar, permitindo uma melhor confiabilidade e eficiência na produção de larvas de artemia", explicou Alexander.

Apesar de ser um espaço de pesquisa e grandes conquistas, o pró-reitor de pesquisa reforça que as condições da instituição não são as ideais. "A Uezo oferece ensino, pesquisa e extensão de qualidade à sociedade. A Zona Oeste é uma das regiões mais populosas do Brasil, arrecada muito com impostos e oferece muitas oportunidades. Porém, ainda somos esquecidos. Surreal sabermos que a Uezo completa 15 anos e ainda não temos um campus próprio, os servidores não possuem plano de cargos e salários implementados, recebem o mesmo salário desde a posse, não temos Dedicação Exclusiva (DE), nem concurso para servidores administrativos".

Mesmo com todos esses problemas, Alexander reforça que acredita no potencial da Zona Oeste, e acrescenta: "A ciência precisa ser valorizada e estimulada, principalmente entre os jovens brasileiros. Pesquisadores e cientistas possuem um papel de extrema relevância no mundo e é importante que o Brasil desenvolva e aumente seu número de patentes e soluções para o bem-estar da sociedade. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma neste processo com meu projeto".