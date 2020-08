Polícia prende suspeito de tentar assaltar loja em Botafogo; jovem tem 32 mandados de prisão

Rio - Um suspeito de participar de uma tentativa de roubo em uma loja em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi preso na noite desta segunda-feira, está sob custódia no Hospital Miguel Couto após ser ferido por policiais militares do 2º BPM (Botafogo). De acordo com a polícia, contra Alecksander Conceição de Souza, 23 anos, também conhecido como Monstrão do Arará, havia 32 mandados de prisão e 73 anotações criminais.

Entre os crimes cometidos pelo jovem, 60 são apenas de roubo, mas há também anotações por homicídio, tráfico de drogas, receptação e associação ao tráfico de drogas.



Um cartaz com a sua foto foi divulgado pelo Portal dos Procurados com uma recompensa de R$ 1 mil. Com o suspeito foi apreendido com uma pistola calibre .40 com numeração raspada.

A ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana), onde o homem responderá por tentativa de homicídio, lesão corporal e roubo.