Homem fica em estado grave após cair de altura de 5 metros na Zona Sul

Rio - Um homem caiu de uma altura de quase 5 metros na ladeira Cerro-Corá, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio. Pedro Pereira de Lima, 47 anos, foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde segue internado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde do homem é muito grave.



De acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo, Pedro estava indo para o trabalho quando sofreu a queda, e no local não havia guarda-corpo. Ele sofreu múltiplas fraturas, lesões no crânio e nos pulmões, de acordo com a SMS.

No local, moradores protestaram e pediram o conserto do corrimão que foi quebrado após ser atingido por uma árvore em fevereiro deste ano.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - por meio da Geo-Rio - informou que dará início às intervenções no local até a próxima semana.

"Já foi feita a limpeza e a equipe começou a atuar na Rua Couto Fernandes, já que a queda da árvore no local colocou em risco alguns imóveis. Em seguida será reposto o guarda-corpo da ladeira do Cerro-Corá. Cabe ressaltar que as obras tiveram seu ritmo reduzido durante a pandemia", disse a pasta.