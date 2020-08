Polícia estoura fábrica clandestina de linha chilena na Zona Norte

Rio - Uma fábrica clandestina de linha chilena foi estourada, nesta terça-feira, no bairro de Cavalcante, na Zona Norte do Rio, por policiais da Delegacia do Consumidor (DECON). Na ação, os agentes prenderam o proprietário do estabelecimento.



As investigações tiveram início após o recebimento de uma denúncia anônima, através do aplicativo WhatsApp da especializada. Com base nessa informação, duas equipes da DECON foram até o endereço citado na denúncia, onde localizaram a fábrica que funcionava nos fundos de uma residência. No local, os policiais identificaram todo o maquinário e os insumos para a produção da linha chilena.



Os agentes tiveram o acesso franqueado pelo dono do imóvel e localizaram anotações que indicaram a venda da linha produzida e identificaram, inclusive, a remessa para outros Estados.