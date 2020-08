Rio - Uma mulher de 39 anos foi baleada na manhã desta quarta-feira no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. O ferimento de Maria Regina aconteceu em meio a um tiroteio que assusta os moradores da localidade da Fazendinha. A vítima foi socorrida à UPA do Alemão e transferida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas para avaliação por especialistas.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que Maria Regina foi recebida na UPA Alemão e passou pelos exames e procedimentos emergenciais. O quadro da paciente era estável.

Moradores relatam tiros e bombas nas localidades da Fazendinha e Loteamento desde as 8h da manhã. Segundo a OTT, blindados circulam na região.

Tiroteio na Fazendinha, Complexo do Alemão #AppDoVoz pic.twitter.com/NV6XpqDysl — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) August 19, 2020

A Polícia Militar ainda não informou sobre os objetivos da ação.

Clima continua tenso no Complexo do Alemão.

Intenso tiroteio entre traficantes e policiais.

Tiros e bombas deixam moradores assustados. @ComunidadesRJ @legal_rj @informe_rj pic.twitter.com/IdwJHmagE6 — RJ em Guerra (@ComunidadesRJ) August 19, 2020

Operações policiais em favelas estão proibidas