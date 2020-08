Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, o projeto de lei que retira a autorização do poder executivo para que motoristas de aplicativo transportem passageiros entre municípios fluminenses durante a pandemia de coronavírus. O texto agora segue para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.