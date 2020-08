STJ prorroga afastamento de desembargador do TJRJ por um ano

Rio - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prorrogou, por unanimidade, nesta quarta-feira, o afastamento por um ano do desembargador Mário Guimarães Neto do Tribunal de Justiça do Rio. O magistrado está afastado desde 17 de abril e é suspeito de participar de um esquema de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no setor de transportes públicos no estado

Na época, Mário Guimarães Filho foi citado na delação premiada de Lélis Teixeira, ex-presidente da Fetranspor, a Federação das Empresas de Ônibus do Estado do Rio, num suposto esquema de pagamento de propina.

O ministro Félix Fischer, relator do caso, propôs prolongar o afastamento do desembargador pois 'há risco de interferir nas investigações'. "Estou pedindo que seja mantido o afastamento pelo período de um ano para garantir a ordem pública e garantia processual. Se for reintegrado ao cargo há probabilidade de voltar a pratica ilícita ou coação das testemunha, além de causar prejuízo processual", afirmou.



Como funcionava o esquema



Segundo as investigações, os dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) Jacob Barata Filho, João Augusto Monteiro e José Carlos Lavouras pagaram vantagem indevida no valor de R$ 6 milhões em espécie ao desembargador Mário Guimarães com o propósito de garantir decisão judicial favorável aos interesses dos empresários de ônibus.

O acerto da propina, de acordo com o MPF, teria sido intermediado pela esposa do magistrado, Gláucia Guimarães, e o pagamento, efetuado com recursos de caixa 2 do Sindicato Rio Ônibus.



Na denúncia, o desembargador é suspeito de praticar atos de ofício com infração de dever funcional, proferindo decisões judiciais que beneficiaram as empresas de ônibus em mais de 40 ações civis públicas que objetivavam a realização de licitação das linhas de ônibus pelo município do Rio.



Segundo o MPF, posteriormente, Mário Guimarães e sua esposa, com auxílio do doleiro Carlos Garibe, entre 2013 e 2019, com o propósito distanciar o dinheiro derivado de crimes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza e a propriedade de cerca de US$ 2,1 milhões, com a manutenção e movimentação de inúmeras contas no exterior, abertas em nome de pessoas físicas e de offshores.



Desse total, US$ 264 mil teriam sido enviados ilegalmente para o exterior por meio de operações de dólar-cabo, modalidade que viabiliza a remessa de dinheiro sujo para o exterior, bem como o ingresso de ativos, de modo oculto.