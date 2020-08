Prefeitura assina termo para testar medicamento contra a covid-19

Rio - A Prefeitura do Rio assinou um termo de cooperação com a Sorrento Therapeutics, empresa norte-americana de biotecnologia, para a participação da cidade do Rio de Janeiro em pesquisas e ensaios clínicos para o desenvolvimento de medicamentos utilizados no tratamento da covid-19 Os ensaios clínicos não terão custos para a Prefeitura do Rio. Eles já estão acontecendo em outros países com uma boa perspectiva de resultado no tratamento de pacientes com covid.Para o início dos testes no município é necessário aguardar a liberação do medicamento pela Anvisa e a avaliação dos protocolos pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Após a aprovação, voluntários serão selecionados para os testes clínicos e, para isso, assinarão um termo de consentimento.Os selecionados para o ensaio clínico serão pacientes já diagnosticados com a doença. Ainda não há o número de pessoas que participarão desses testes do medicamento - desenvolvido pela Sorrento - que é composto de um coquetel de anticorpos para a neutralização do coronavírus.