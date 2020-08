Traficante é preso acusado de incendiar imóveis de moradores em Santo Antônio de Pádua

Rio - Policiais da 136ª DP (Santo Antônio de Pádua) prenderam, nesta quarta-feira, um homem, que não teve a identidade relevada, acusado de crime de incêndio e associação para o tráfico. De acordo com informações do delegado Ivailson Moreira Sardinha, titular da delegacia que investiga o caso, o ele é apontado como o gerente da organização criminosa de tráfico de drogas que atua no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense.

Ainda segundo investigações, ele é acusado de incendiar a residência de moradores da região alegando que os imóveis eram usados por integrantes de uma facção criminosa rival. Contra o criminoso foi expedido um mandado de prisão preventiva.

O homem estava sendo monitorado e foi localizado escondido dentro do banheiro de uma casa na Rua da Biquinha, no loteamento Alvim. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça.