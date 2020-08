Mulher é presa em Angra por atacar amante de marido

Rio - Uma mulher foi presa nesta quinta-feira, acusada de tentativa de homicídio. Ela atacou a amante de seu marido com uma faca na casa da vítima, que apesar do ferimento profundo, está com estado de saúde estável.

Policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam a autora do crime no bairro de Japuíba, no município de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense.



Segundo os agentes, a vítima deu entrada no Hospital Geral de Japuíba, após levar uma facada. Os policiais ouviram a vítima que informou ter sido esfaqueada pela companheira de um homem com quem mantinha um relacionamento há aproximadamente dois anos.