Chefe do tráfico de drogas do Lins de Vasconcelos é preso na Zona Norte

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) prenderam, na manhã desta sexta-feira, o traficante Eduardo Gonçalves Fontes, vulgo Black, de 59 anos, suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Lins de Vasconcelos , na Zona Norte. Ele foi preso em sua residência no Condomínio do Ipase, em Vila Kosmos, também na Zona Norte, após informações do Disque-Denúncia (2253-1177) .