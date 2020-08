Rio tem 128 mortes e 1.120 novos casos de coronavírus nas últimas 24h

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta sexta-feira, há 15.202 mortes e 207.036 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 128 novos óbitos e 1.120 novos casos. Há ainda 959 óbitos em investigação e 339 foram descartados. Entre os casos confirmados, 185.904 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio Janeiro - 85.488

Niterói - 10.314

São Gonçalo - 10.285

Duque de Caxias - 7.387

Macaé - 6.716

Belford Roxo - 6.451

Nova Iguaçu - 5.039

Volta Redonda - 4.947

Angra dos Reis - 4.464

Campos dos Goytacazes - 4.035

Itaboraí - 3.787

Teresópolis- 3.412

Magé - 2.802

São João de Meriti - 2.798

Maricá - 2.756

Itaperuna - 2.334

Queimados - 2.171

Três Rios - 2.124

Nova Friburgo - 2.047

Itaguaí - 2.039

Cabo Frio - 1.866

Resende - 1.624

Petrópolis - 1.619

Rio das Ostras - 1.558

Rio Bonito - 1.417

Barra Mansa- 1.381

Guapimirim - 1.350

Mesquita - 1.162

Nilópolis - 1.089

São Pedro da Aldeia - 1.020

Santo Antônio de Pádua - 931

Araruama - 921

Saquarema - 901

Barra do Pirai - 846

Paraíba do Sul - 773

São João da barra - 709

Tanguá - 697

Casimiro de Abreu - 696

Seropédica - 654

Bom jesus do Itabapoana - 647

Mangaratiba - 634

Vassouras - 622

Paraty - 610

Piraí - 571

Paracambi - 548

Cachoeiras de Macacu - 517

Porciúncula - 493

São Francisco de Itabapoana - 489

Conceição de Macabu - 458

Iguaba Grande - 444

Valença - 430

Pinheiral - 403

Natividade - 394

Quissamã - 385

São José do Vale do Rio Preto - 374

Armação dos Búzios - 349

Miracema - 346

Sapucaia - 315

Itaocara - 307

Italva - 299

Itatiaia - 278

Japeri - 276

Cardoso Moreira - 272

Varre-Sai - 266

Carapebus - 255

Porto Real - 248

Rio Claro - 247

Miguel Pereira - 232

São Fidélis - 228

Laje do Muriaé - 219

Aperibé - 167

Paty do Alferes - 161

Cambuci - 158

Areal - 150

Arraial do Cabo - 148

São José de Ubá - 133

Silva Jardim - 133

Quatis -122

Bom jardim - 119

Cordeiro - 116

Engenheiro Paulo de Frontin - 114

Mendes - 114

Comendador Levy Gasparian - 112

Carmo - 110

Santa Maria Madalena - 86

Sumidouro - 77

Cantagalo - 65

Duas Barras - 54

Trajano de Moraes - 53

Macuco - 43

São Sebastiao do Alto - 21

Rio das flores - 14



As 15.202 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio Janeiro - 9.175

São Gonçalo - 638

Duque De Caxias - 631

Nova Iguaçu - 492

São Joao de Meriti - 367

Niterói - 342

Campos dos Goytacazes - 277

Belford Roxo - 245

Itaboraí - 187

Magé - 182

Volta Redonda - 171

Petrópolis - 159

Mesquita - 152

Nilópolis - 147

Angra dos Reis - 143

Macaé - 126

Itaguaí - 105

Cabo Frio - 104

Teresópolis - 102

Barra Mansa - 90

Maricá - 90

Nova Friburgo - 88

Rio das Ostras - 68

Resende - 62

Três Rios - 57

Araruama - 51

Saquarema - 51

Guapimirim - 50

Seropédica - 48

Queimados - 47

Rio Bonito - 46

Barra do Piraí - 42

Tanguá - 39

Itaperuna - 34

São Pedro da Aldeia - 32

Mangaratiba - 31

Iguaba Grande - 29

Paracambi - 28

Paraty - 28

Cachoeiras de Macacu - 26

Japeri - 24

Sapucaia - 23

Paraíba do Sul - 22

São Fidelis - 22

São Francisco de Itabapoana - 22

Vassouras - 22

Casimiro de Abreu - 19

Itaocara - 19

Bom Jesus Do Itabapoana - 18

Quissamã - 15

São Jose do Vale do Rio Preto - 14

Miguel Pereira - 12

Piraí - 12

Armação dos Búzios - 11

Porciúncula - 11

Rio Claro- 11

Valença - 11

Conceição de Macabu - 10

Pinheiral - 10

Santo Antonio de Pádua - 10

São Joao da Barra - 9

Sumidouro - 9

Itatiaia - 7

Porto Real - 7

Aperibé - 6

Arraial do Cabo - 6

Italva - 6

Areal - 5

Paty do Alferes - 5

Carapebus - 4

Silva Jardim - 4

Bom Jardim - 3

Cambuci - 3

Comendador Levy Gasparian - 3

Engenheiro Paulo de Frontin -3

Miracema - 3

Natividade -3

Carmo - 2

Macuco - 2

Mendes - 2

Rio das Flores - 2

Santa Maria Madalena - 2

Cantagalo - 1

Cardoso Moreira - 1

Cordeiro -1

Duas Barras - 1

Quatis -1

São Sebastiao do Alto -1



Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro em painel.saude.rj.gov.br.