VLT opera com alterações em trechos neste domingo

Rio - As linhas 1 e 2 do VLT Carioca vão operar em trechos reduzidos neste domingo por conta de atuação programada da Defesa Civil em galpões próximos à parada Cordeiro da Graça, em Santo Cristo, área central do Rio, a circulação será parcial desde o início do serviço, às 6h.



Segundo a concessionária, a linha 1 vai operar entre a Cidade do Samba e o Aeroporto Santos Dumont, enquanto a linha 2 terá circulação entre Vila Olímpica e Praça XV. As paradas Praia Formosa, Rodoviária, Equador, Pereira Reis e Cordeiro da Graça estarão fora de operação enquanto durar a ação, que tem previsão de término às 20h.



A empresa reforçou que usuários do transporte podem acompanhar as atualizações da operação na rede social e no aplicativo VLT Carioca, bem como nos painéis de informação das paradas e estações. As paradas de maior fluxo também contarão com agentes para orientar os passageiros.