Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de irmão de vereador em Caxias

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam levar a identificação e localização dos envolvidos na morte de Mauro Koppe Nogueira , de 45 anos. Ele é irmão do vereador de Duque de Caxias André Koppe Nogueira, conhecido como André do Adriano.

O empresário foi encontrado morto com marca de tiros, por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), nesta sexta-feira, no bairro Jardim Gramacho, no município da Baixada Fluminense. De acordo com os policiais eles foram acionados para a ocorrência e encontraram a vítima já morta, com marcas de tiros.

Agentes da DHBF foram acionados, a área foi isolada e, fizeram pericia. Os policiais buscam informações e câmeras de segurança no local, que possam ajudar na identificação dos envolvidos na morte do irmão do parlamentar.

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos na morte de Mauro Koppe, favor denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- Pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou

- Pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia

Em todos os casos o anonimato é garantido e as informações pertinentes sobre o caso serão encaminhadas para DHBF que está cuidando do caso e do inquérito criminal.