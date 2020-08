Polícia Militar faz operação na Vila Aliança e moradores relatam tiroteio

Rio - Moradores relataram nas redes sociais, na manhã deste sábado, um intenso tiroteio na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, há uma operação de agentes do Comandos e Operações Especiais, do Bope e Batalhão de Ações com Cães.

Galeria de Fotos Polícia Militar realiza operação na Vila Aliança Divulgação / Polícia Militar Polícia Militar realiza operação na Vila Aliança Divulgação / Polícia Militar