Detran-RJ realiza mutirão para emitir identidades de pessoas em situação de rua

Rio - O Detran-RJ, em parceria com a Operação Segurança Presente (OSP) da Secretaria da Casa Civil, iniciou neste sábado, um mutirão para emissão de carteiras de identidade para pessoas em situações vulneráveis. O serviço continuará no domingo, na sede do departamento, no Centro do Rio, das 9h às 16h, e prevê atendimento para cerca de 500 pessoas previamente agendadas pelos agentes da OSP junto à Diretoria de Identificação Civil.

Para a emissão de primeira e segunda via da identidade, foi montada uma força-tarefa com equipes do setor de Identificação Civil, como tem acontecido durante a pandemia. Os beneficiados são isentos de taxas, e todos terão o novo modelo do documento, já com dados pessoais atualizados, nova foto e a impressão digital.

“O departamento segue cumprindo seu papel social e atendendo as pessoas em situação vulnerável que necessitam de uma identidade. Com isso, além de facilitar o acesso a auxílios emergenciais e benefícios, o novo documento também vai promover a inclusão e resgate da dignidade dessas pessoas. O mutirão será realizado no final de semana para evitar aglomerações e não atrapalhar o agendamento dos demais usuários que também precisam solicitar o RG”, explicou o presidente do Detran, Marcello Braga Maia.

Maria da Conceição Ferreira Sampaio, de 47 anos, foi uma das primeiras a chegar para realizar o serviço. Desempregada, ela precisa do documento para ter acesso aos benefícios que ajudam no orçamento da família. “Precisava muito dessa identidade, pois estou há oito meses desempregada e necessito de auxílio para manter o sustento da minha casa e buscar uma nova oportunidade de trabalho, eu sou a única que posso ajudá-los”, disse.

Já o jovem Leonan da Silva Barbosa, de 25 anos, vislumbra outro sonho. “Quero mudar de vida em todos os sentidos. Pretendo me casar em breve e sem a minha identificação civil eu não conseguiria dar esse passo tão importante. Estou surpreso com a qualidade do atendimento, muito rápido e além de tudo fui muito bem tratado. Estou muito feliz” comemorou.

80 mil documentos entregues

Mesmo com o número de atendimentos reduzido para evitar o contágio do covid-19, o Detran-RJ já entregou mais de 80 mil identidades desde a retomada dos serviços.

Além da reabertura das unidades de atendimento, a diretoria de Identificação Civil já realizou mais de 40 ações sociais e mutirões de serviços em todo o estado.

No último final de semana, equipes do departamento estiveram nos municípios de Pinheiral, Porto Real, Quissamã, Silva Jardim e Mendes para a entrega de identidades que estavam prontas antes da pandemia. Cerca de 400 carteiras foram entregues. O atendimento foi feito com toda a segurança sanitária e seguindo as normas de segurança para proteger a população e seus funcionários.