Criminosos furtam mais de 200 metros de cabo de energia de estação do BRT Rio

Rio - Mais um ato de vandalismo em uma estação do BRT Rio. Criminosos furtaram cerca de 200 metros de cabos de energia da estação Morro do Outeiro, no corredor Transolímpica, neste sábado. A Light foi contatada, mas não há previsão de quando a energia será restabelecida. A estação se mantém em funcionamento de forma precária, para não prejudicar os passageiros, já que atende a diversas linhas dos corredores Transolímpica e Transcarioca.

O BRT Rio está muito preocupado com a segurança dos usuários, por causa da falta de luz na estação. A Polícia Militar já foi informada, para que reforce a presença de agentes do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) no local. O BRT Rio também avisou à Secretaria Municipal de Transportes e espera que a Guarda Municipal auxilie no patrulhamento.

Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos e, atualmente, o BRT Rio tem um total de 34 estações fechadas por causa de vandalismo e/ou furtos de equipamentos. As que foram fechadas em razão da pandemia não apresentam condições para reabertura porque foram depredadas.

Há ainda 21 estações fechadas desde 2018 por conta de vandalismo e violência. São a estação Otaviano (corredor Transcarioca) e outras 20 que se localizam no eixo da Cesário de Melo (corredor Transoeste).