Naturgy lança campanha de parcelamento para inadimplentes

O coronavírus modificou a rotina de todos e a Naturgy, desde o início da pandemia, implementou medidas para manter o fornecimento contínuo de gás e também para melhor atender os seus clientes. Nessa semana, a empresa iniciou uma campanha de parcelamento de dívida para quem deixou de pagar suas contas devido à crise.

Estão sendo oferecidas opções de quitação de dívidas e de parcelamento em até 12 vezes. Para isso, basta acessar o portal Minha Naturgy (www.minhanaturgy.com.br) e solicitar simulações on-line, com um atendente, ou preencher um formulário. Apesar de o serviço continuar sendo fornecido normalmente, o índice de inadimplência da Naturgy subiu para 25% entre os clientes residenciais e para quase 40% entre os clientes comerciais.

"Nesse momento crítico, o cliente poderá optar por um parcelamento que caiba no seu orçamento e, dessa forma, continuar contando com o nosso serviço, que se tornou ainda mais essencial, já que as pessoas continuam passando boa parte do tempo em suas casas", destaca Luiz Henrique Cardoso, responsável por Gestão de Dívidas da Naturgy.

Em março, seguindo orientações do governo estadual, em caráter excepcional, a Naturgy suspendeu o corte por inadimplência do fornecimento de gás natural canalizado, beneficiando mais de um milhão de clientes. Os cortes estão sendo feitos somente em casos de emergência, como escapamentos. A medida vale para residências, pequenos comércios, microempreendedores individuais e serviços médico-hospitalares.

Reabertura das agências

No último dia 10, as agências de Copacabana e da Tijuca reabriram ao público e estão funcionando das 10h às 16h, mediante agendamento prévio pelo telefone 3238-5261. Pessoas com doenças crônicas e idosos são atendidas em um horário especial, das 10h às 12h. A partir das 13h, o atendimento é destinado aos demais consumidores.

Segundo Cléber Magalhães, responsável pelos Canais de Atendimento ao Cliente da Naturgy, as agências foram adaptadas e todo o atendimento está sendo feito de forma segura.

"Estamos seguindo todos os protocolos estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As cadeiras estão posicionadas a dois metros de distância uma das outras e as mesas foram equipadas com um acrílico para proteção. Todos os atendentes usam máscaras que são trocadas três vezes ao dia, além de um protetor facial. A higienização do ambiente também é feita quatro vezes durante o horário de funcionamento".