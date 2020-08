Moradores relatam tiroteio na comunidade do Sereno

Rio - Moradores relataram um tiroteio, na manhã deste domingo, na comunidade do Sereno, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé Sereno realizavam um patrulhamento e abordaram um suspeito em "atividade suspeita".

O homem foi abordado e foram encontrados drogas com ele. De acordo com os agentes, no momento da abordagem, os policiais foram alvos de disparos vindo da parte alta do morro e houve confronto.

O suspeito foi encaminhado para a 38ª DP (Vista Alegre).

Ainda de acordo com a PM a situação encontra-se estabilizada e a ocorrência segue em andamento.