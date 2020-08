Cidade do Rio registra menor temperatura do ano na madrugada

Rio - A cidade do Rio de Janeiro registrou, na madrugada deste domingo, a menor temperatura do ano. Os termômetros marcaram 10,3º C, às 3h, no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste.

No último sábado, a temperatura mais baixa foi registrada em São Cristóvão , chegando a 19,6°C, às 15h, de acordo com o Alerta Rio. A menor temperatura máxima tinha sido registrada no dia 15 de julho, 20°C, tanto em Irajá quanto em Santa Cruz.

As temperaturas despencaram nos últimos dias em diferentes estados do país devido à passagem de uma massa de ar polar. Apesar do frio, os termômetros começam a dar indicativos de subida e a tendência é de calor nos próximos dias.

Previsão

Segundo o Alerta Rio, após a passagem de uma frente fria, o transporte de umidade do oceano manterá o predomínio de céu nublado no Rio de Janeiro neste domingo, com previsão de chuva fraca isolada, ocasionalmente moderada, a qualquer momento do dia.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação em relação ao último sábado, com mínima de 10°C e máxima de 23°C.

A partir de segunda-feira, não há mais previsão de chuva. O tempo ficará parcialmente nublado e com ventos moderados. A nebulosidade será variada e as temperaturas continuam amenas. A máxima deve chegar a 25ºC.