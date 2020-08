Rio - Guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito (GET) da Zona Oeste prenderam na noite do último sábado, um homem de 36 anos acusado de furtar cerca de 50kg de carne do Extra Hipermercado localizado na Avenida das Américas na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Com o homem foram apreendidos cerca de 15 quilos de picanha argentina, seis peças de carne seca, com cinco quilos cada, e seis quilos de bacalhau totalizando mais de R$ 2.000 em produtos.

Os guardas realizavam fiscalização de trânsito na via, no sentido Zona Oeste, por volta das 18h, quando foram abordados por seguranças do mercado que informaram que um grupo de pessoas havia furtado diversas peças de carne da loja. Informaram também que os itens foram colocados em um carro que tinha acabado de sair do local. Os agentes identificaram o veículo do outro lado da via no sentido Zona Sul.

Após ser abordado, o homem parou o veículo e negou que tivesse cometido o furto, mas ao abrir o porta-malas os guardas encontraram dois carrinhos de feira cheios de carnes. Reconhecido pelos seguranças do supermercado, o suspeito foi levado para a 16ª Delegacia (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.