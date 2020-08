Viatura da PM cai no canal em perseguição policial - Reprodução / TV Globo

Rio - Uma viatura da Polícia Militar caiu na madrugada desta segunda-feira no canal da Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, Zona Sul do Rio. De acordo com a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) perseguiam criminosos em um veículo que "trafegava em atitude suspeita" quando o PM perdeu a direção e caiu no canal.