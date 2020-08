Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste sábado, um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam levar a prisão dos envolvidos no roubo ao depósito central do Grupo Pão de Açúcar: João Pereira de Araujo Júnior, o Russão, de 31 anos; Luciano Rodrigues de Almeida, de 26; Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, de 40; Leonardo Santos Costa Falcão, o Léo GTA, de 25 e Iago Matos da Silva, de 27 anos. O crime aconteceu no dia 22 de julho no bairro de Santo Antônio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No assalto, um vigilante foi assassinado pelos criminosos e outros dois ficarem feridos.



O depósito invadido por cerca de 30 traficantes funciona como um centro de distribuição do Grupo Pão de Açúcar, localizado na Rodovia Washington Luiz. O crime ocorreu por volta da 1h20.

As cargas roubadas, de aparelhos eletrônicos, como: telefones, televisões e eletrodomésticos, foram avaliadas em cerca de R$ 15 milhões e foram transportadas em dois caminhões. Um deles foi recuperado, abandonado durante a perseguição, e o outro foi levado em direção às favelas Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Pouco depois do roubo, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi avisada que os criminosos estariam se deslocando para o Arco Metropolitano. No caminho, os agentes cruzaram com um dos caminhões em alta velocidade, e ao tentar realizar a abordagem policial, os PMs notaram que havia um outro veículo, na cobertura dos bandidos. Ao notar a aproximação da viatura, os criminosos efetuaram disparos de fuzil contra os policiais, que revidaram, e houve uma intensa perseguição.

Na fuga eles conseguiram fugir e abandonaram o caminhão com parte da carga roubada. Os criminosos que estavam no carro conseguiram fugir com os homens que estavam no caminhão e foram em direção ao Complexo da Maré.

Segundo a especializada, todos os envolvidos são ligados ao tráfico de drogas da Nova Holanda, que tem como líderes os traficantes Motoboy e Luiz Carlos Gonçalves de Souza, conhecido como "LC", que atualmente, se encontra preso. Motoboy é quem financia esses roubos a terminais de cargas, com homens e armas. Motoboy também participou de uma tentativa de assalto ao depósito Central das Lojas Americanas, na Rodovia Presidente Dutra, Km 188, bairro Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em outubro de 2019.

Mateus Marques da Silva, outro envolvido no roubo, foi preso por policiais da DHBF após dar entrada baleado no Hospital Geral de Bonsucesso durante uma troca de tiros com a polícia.

Todos os homens possuem anotações criminais por roubo, receptação e possuem mandados de prisão por outros crimes praticados.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses envolvidos no roubo, denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- Pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 ,

- Pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia

Em todos os casos o anonimato é garantido e as informações pertinentes sobre o caso serão encaminhadas para DHBF que está cuidando do caso e do inquérito criminal.