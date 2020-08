Agente do Degase fica ferido em tentativa de fuga em unidade da Ilha do Governador

Rio - Um agente do Degase ficou ferido, na madrugada deste domingo, durante uma tentativa de fuga de menores do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu por volta das 2h30 e envolveu internos do alojamento 32 da unidade.

De acordo com testemunhas, sete adolescentes pediram ao coordenador do alojamento a retirada de um dos menores do local. Quando os agentes foram abrir a porta para a retirada desse jovem, todos tentaram fugir.



Os internos foram contidos, mas jogaram objetos contra os funcionários, ferindo o coordenador no braço. Ele foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, ainda na Ilha, onde foi atendido e recebeu alta.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).