Galeria de Fotos Polícia prende suspeito de fraudar o programa de auxílio emergencial do Governo Federal Divulgação / Polícia Civil Polícia prende suspeito de fraudar o programa de auxílio emergencial do Governo Federal Divulgação / Polícia Civil Polícia prende suspeito de fraudar o programa de auxílio emergencial do Governo Federal Divulgação / Polícia Civil

Rio - Policiais da 82ª DP (Maricá) prenderam, nesta sexta-feira, um foragido da justiça suspeito de fraudar o auxílio emergencial do disponibilizado pelo Governo Federal durante a pandemia do coronavírus. Com base em investigação, ele foi preso no bairro de Guaratiba, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.